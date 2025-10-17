Belgrano ya tiene día y fecha para la semi de Copa Argentina

País. Las semifinales de Copa Argentina tienen hora, día y sede confirmada. Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentarán el jueves 23 de octubre, a partir de las 21:10 en el Gigante de Arroyito, tradicional localía de Rosario Central. Y un día después, el viernes 24, River Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza chocarán en el estadio Kempes de Córdoba a partir de las 22,10 hs.

El Pirata cordobés está teniendo un presente dispar de la mano de Ricardo Zielinski con seis partidos sin perder, aunque cuatro de ellos fueron empates. Esta racha lo lleva a estar en la décima colocación de la Zona A de la Liga Profesional con 15 puntos, a uno de Huracán (16), último que clasifica a los playoffs. Y depende de un título para tener presencia continental en 2026 porque está muy lejos de lograrlo a través de la Tabla Anual.