El Club de Pesca afronta un intenso fin de semana de básquet

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz tendrá una agenda cargada de actividad deportiva en sus diferentes categorías de básquet, con compromisos importantes tanto de local como de visitante en el marco de la Liga Cordobesa del Centenario y el Torneo “Guillermo Hunicken”.

Viernes 17

El primer equipo enfrentará a Alberdi de Río Cuarto en condición de visitante, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Cordobesa del Centenario B. El encuentro se disputará en el Estadio Alberdi a partir de las 21:30 hs.

Sábado 18

La jornada tendrá con una intensa actividad en el Estadio Zisman-Germanetto, donde el “Pesca” recibirá a Universitario por la fecha 8 del Torneo “Guillermo Hunicken” – Fase 2.

Los horarios serán los siguientes: Mosquitos: 12:00 hs, Pre-Mini: 13:00 hs, Mini: 14:00 hs, U13: 15:30 hs, U15: 17:30 hs, U21: 19:30 hs.

Por otra parte, el equipo de Desarrollo visitará a Unión Eléctrica por la fecha 19 del Torneo “Guillermo Hunicken” Desarrollo A, con los siguientes encuentros: U16: 9:00 hs y U19: 11:00 hs.

Miércoles 22

Finalmente, Club de Pesca volverá a enfrentar a Universitario, esta vez como visitante, por una nueva jornada del Torneo “Guillermo Hunicken” – Fase 2.

Los partidos se jugarán en el club Universitario con los siguientes horarios: U17: 20:30 hs y Primera: 22:15 hs

El Club de Pesca continúa demostrando su crecimiento y compromiso con el básquet local, participando activamente en todas las categorías y competencias provinciales.

