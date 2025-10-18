Belgrano visita a Boca buscando meterse en zona de clasificación

Buenos Aires. En un duelo que estará marcado por la emoción, ya que será el primero de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el conjunto azul y oro recibirá a Belgrano este sábado a partir de las 18 hs en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Belgrano, con un andar irregular en el Torneo Clausura, necesita urgentemente una victoria para asegurar su lugar en la zona de clasificación a los octavos de final. El Pirata se ubica actualmente décimo con 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas en 12 jornadas.

El equipo comandado por Ricardo Zielinski se encuentra a solo una unidad de Huracán, que por ahora es el último clasificado a los playoffs, y arrastra una racha de tres empates consecutivos, destacándose el 0 a 0 conseguido en el clásico frente a Talleres y luego el 1-1 contra Estudiantes como local. Más allá de esto, está en semifinales de Copa Argentina, donde se medirá con Argentinos Juniors el jueves 23/10.

Por su parte Boca, tras la contundente victoria 5-0 ante Newell’s y mantenerse segundo en la tabla anual, vivió días difíciles, pero debió enfocarse rápidamente en el próximo compromiso. En el regreso de los seleccionados de la fecha FIFA, la principal figura, Leandro Paredes, se reintegró al grupo el miércoles.

La noticia negativa de la semana fue la confirmación de la grave lesión de Alan Velasco, quien no volverá a jugar en lo que resta del Torneo Clausura. En contraste, Claudio Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios al once inicial, recuperado de su dolencia, aunque su lugar es disputado también por Kevin Zenón.

El Xeneize confirmó este jueves la baja definitiva de Edinson Cavani para el duelo contra Belgrano, ya que el uruguayo no pudo superar sus problemas físicos y volvió a trabajar de forma diferenciada. Ante esta realidad, y por el gran momento que atraviesan, la dupla ofensiva titular de Boca seguirá siendo la conformada por Miguel Merentiel junto con Milton Giménez.