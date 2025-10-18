Talleres juega “otra final” frente a River para zafar del descenso

Córdoba. Talleres, que continúa en una inquietante lucha para zafar del descenso, recibirá hoy desde las 20,30 hs a River Plate, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el Estadio Kempes y será televisado por TNT Sports.

La T viene de conseguir un agónico triunfo ante Gimnasia en el Bosque, que lo alejó de la zona de descenso por la tabla anual. Pero no debe confiarse: Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi ganaron en la fecha anterior y darán batalla hasta el final.

Una victoria contra River ante su gente sería una inyección anímica enorme y terminaría de disipar los fantasmas a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular. Además, con 14 unidades y en el 11° lugar, los dirigidos por Carlos Tevez están a tan solo un punto de meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Por su parte, tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River Plate buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres.

En estos momentos, a pocas semanas de haber quedado afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras en cuartos de final, River viene de caer 1-0 ante Sarmiento como local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo relegaron al quinto lugar de la Zona B y, más importante aún, al tercer puesto de la tabla anual.

De mantenerse así, el Millonario solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca fue eliminado en febrero. Tras una semana de gran descontento popular, Gallardo busca desesperadamente alejar la negatividad con una victoria necesaria en Córdoba.