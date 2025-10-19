Argentina enfrenta a Marruecos buscando el título del Mundial Sub 20

Chile. La Selección Argentina Sub 20 enfrentará hoy a Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, que se desarrolla en Chile. El equipo nacional es el máximo ganador de la competición y solo perdió una de las siete finales disputadas. Diego Placente buscará guiar a los ‘pibes’ a la conquista de una copa más en la categoría y consolidar el proyecto de selecciones nacionales. El partido será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, hoy a las 20.00 y será televisado por D Sports y Telefe .

La Selección Argentina Sub-20 alcanzó la gran final del Mundial 2025 con un trayecto marcado por el dominio colectivo, momentos de brillo individual y una férrea convicción táctica. En la fase de grupos, la Albiceleste cerró su zona con puntaje ideal al derrotar a Cuba (1-3), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0), lo que le permitió entrar al mata-mata con buen envión y confianza plena. En octavos de final, Argentina exhibió solvencia ante Nigeria y se impuso 4-0, consolidando su favoritismo. El siguiente escollo fue México: con un partido certero y sólido, se impuso 2-0 para avanzar.

En la semifinal frente a Colombia, el duelo fue austero, parejo en ocasiones, hasta que Mateo Silvetti, figura del torneo, anotó el único gol al minuto 72, inclinando la balanza hacia Argentina. Con esa definición, el equipo de Diego Placente mostró que no solo se apoya en talento juvenil, sino en un orden defensivo riguroso, rápidas transiciones y una cohesión grupal como rasgo distintivo. Esa combinación le otorgó el pasaje a la final, donde la Albiceleste buscará su séptima corona Sub-20 enfrentando a un rival emergente como Marruecos.

Por su parte, Marruecos hilvanó su propio camino hacia la final del Mundial Sub-20 con sorpresas y determinación. En la fase de grupos lideró el Grupo C al vencer a España (2-0) y Brasil (2-1), aunque cayó frente a México (1-0), lo que no le impidió avanzar como primero. En octavos dejó afuera a Corea del Sur, y luego barrió con Estados Unidos por 3-1 en cuartos. En semifinales, el duelo ante Francia terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, y la definición se extendió a los penales: Marruecos ganó 5-4 desde los doce pasos, con su tercer arquero ingresando específicamente para detener el lanzamiento decisivo. Así, los Leones del Atlas aseguraron su lugar en una final inédita frente a Argentina, dejando claro que su presencia en esta instancia no es producto del azar sino de una campaña construida con carácter, templanza y convicción.