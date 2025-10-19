Con 3 listas habilitadas, Talleres elige a su presidente

Córdoba. Talleres convoca a sus socios habilitados a participar en la jornada electoral que se celebrará este domingo 19 de octubre para votar por el nuevo presidente del club. Andrés Fassi competirá por su reelección, y además del oficialismo se presentan otras dos listas.

En la votación en el club de barrio Jardín se elegirá la lista completa que ocupará los cargos de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes. Son 30.700 socios con el visto bueno par sufragar.

Además de Fassi, se postulan Román Huespe, por “Talleres Somos Todos” y Adrián Gruppi, por “Talleres es de su gente”.

La votación se desarrollarán entre las 9.30 y las 17.30 en dos espacios habilitados: el estadio La Boutique, y el Polideportivo Juan Pelatto, ubicado en Avendaño y Valdivia 3136, aledaño a La Boutique.

Para participar en los comicios, los socios deben cumplir con los siguientes requisitos institucionales. El padrón habilitado es de casi 31 mil personas.

Ser mayor de 18 años, o mayor de 16 con la debida autorización.

Tener una antigüedad ininterrumpida de al menos dos años como socio.

Haber abonado la cuota de septiembre de 2025 (la fecha límite de pago fue el 17 de septiembre).

El único documento válido para votar será el DNI físico en su última actualización. No se aceptarán fotografías, copias ni versiones digitales.

A pedido de la Junta Electoral, y con el objetivo de fomentar la participación de la comunidad albiazul, el club difundió la imagen de la boleta única.

En esta elección se utilizará exclusivamente el sistema de boleta única papel, que será entregada por el presidente de mesa al momento de sufragar.

Marcar la opción: Se puede utilizar un tilde, una cruz o un círculo dentro del cuadro correspondiente a la lista elegida.

Regla principal: Solo se debe marcar un casillero.

Anulación: Se anularán las boletas que presenten más de una marca, estén rayadas o contengan inscripciones fuera del recuadro de la lista.

Tras seleccionar la lista, la boleta debe doblarse de arriba hacia abajo y desde los extremos hacia adentro, de manera que la leyenda “ESTE LADO DEBE QUEDAR VISIBLE” quede a la vista del fiscal de mesa. Finalmente, se debe colocar la boleta en la urna.