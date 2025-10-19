Messi hizo tres goles y se consagró goleador de la MLS

EE.UU. Lionel Messi fue el artífice de una goleada espectacular 5-2 de Inter Miami sobre Nashville, como visitante, en la última jornada de la fase regular de la MLS. El delantero argentino marcó un hat-trick, dio una asistencia y culminó como el máximo anotador de la liga estadounidense, con 29 tantos para quedarse con la Bota de Oro. Detrás suyo quedaron Sam Surridge (Nashville) y Denis Bouanga (Los Ángeles FC), ambos con 24 gritos.

Además, el campeón del mundo repartió 19 asistencias, alcanzando un total de 48 contribuciones de gol en la temporada, alcanzando la segunda marca más alta de la historia (el mexicano Carlos Vela sumó 49 en 2019).

La noche en Tennessee no aparentaba sencilla para los dirigidos por Javier Mascherano, que ya estaban clasificados a los Playoffs y buscaban la ubicación más alta (finalmente quedaron terceros por la victoria de Cincinnati). Sin embargo, Messi metió un golazo de su estilo con una acción individual a los 34 minutos de la primera parte. El rosarino paró la pelota de pecho, se sacó de encima a tres rivales y metió un zurdazo contra el palo del arquero que fue inatajable para Joe Willis.

Tras la reacción de Nashville, que dio vuelta el marcador en pocos minutos, Inter Miami se fue al descanso en desventaja, pero mostró una cara completamente distinta en el complemento, con un Messi arrollador y determinante. El capitán de las Garzas se puso el equipo al hombro y empezó a generar fútbol. También lo acompañó la suerte, ya que en un ataque aislado, la pelota dio en la mano de un defensor local y el árbitro sancionó penal. La Pulga convirtió la pena máxima con un remate delicado que engañó al arquero para el 2-2.

A los 63 minutos, Inter Miami logró adelantarse 3-2 con un gol de otro argentino: Baltasar Rodríguez. El ex delantero de Racing encontró un rebote en el área tras un remate fallido de Luis Suárez y abrió el camino para que Messi estampara el 4-2 (y su hat-trick) a los 67'. El goleador armó una pared con Telasco Segovia, quien le cedió el balón para que Leo rematara cruzado al segundo palo de Willis.

La generosidad de Messi también se hizo presente en el partido. Antes de dar su asistencia, el campeón del mundo estuvo a centímetros de convertir su cuarto gol, pero Willis, quien tanto lo había sufrido en el duelo, pudo estirarse y enviar la pelota al córner. El pase-gol se dio sobre el final para el tanto del venezolano Telasco Segovia que puso el moño al resultado (5-2). El ex Barcelona y PSG quedó mano a mano con el arquero, pero lejos de ser egoísta, cedió el tanto a su compañero.

Con este resultado, Inter Miami se clasificó a los Playoffs como tercero (19 triunfos, 8 empates y 9 derrotas) de la Conferencia Este y chocará justamente ante Nashville SC, que culminó sexto. La serie se jugará al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el elenco de Mascherano.

En cuanto a las estadísticas personales, Lionel Messi sumó gol número 68 en 81 partidos (con 36 asistencias) con la camiseta de Inter Miami. Además, como si fuera poco, lleva 17 años seguidos marcando al menos un hat-trick por temporada. En toda su carrera, el argentino lleva 889 tantos y 401 pases-gol en 1130 partidos oficiales. En el medio está la competencia con Cristiano Ronaldo por ser el máximo artillero de la historia del fútbol. El portugués tiene hasta el momento 949 goles en 1292 partidos.

