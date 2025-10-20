Andrés Fassi fue reelecto como presidente de Talleres

Córdoba. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, logró este domingo su reelección para conducir el club cordobés por otros cuatro años con una contundente ventaja sobre sus rivales.

Escrutadas la totalidad de las mesas, Fassi se impuso con el 80 por ciento de los votos (9.125 sufragios). En segundo lugar, se ubicó el funcionario provincial Román Huespe, con el 13,73 por ciento (1.555) y, en el tercer puesto, quedó el empresario de la construcción Adrián Gruppi, con el 5,67 por ciento (642). La concurrencia a las urnas fue masiva: votaron 11.433 socios.

Fassi, que lleva casi 11 años al frente del club, consiguió, con la lista "Adelante Talleres", un triunfo que le permitirá encarar su cuarto mandato consecutivo.

