Argentina luchó, pero perdió con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Chile. La Selección argentina Sub 20 no pudo en la final del Mundial de Chile ante Marruecos, que se consagró por primera en la historia en esta categoría. El equipo africano se puso rápidamente en ventaja 2 a 0 y supo conservar la diferencia hasta el final del partido, pese al avance y control de juego de la "Albiceleste".

El primer gol fue de tiro libre y llegó a los 12 minutos de partido luego de una jugada revisada por el VAR por posible penal. Si bien finalmente el árbitro no sancionó el tiro desde los 12 pasos, amonestó al arquero Santino Barbi y de esa falta al borde del área surgió el remate para que el conjunto africano abra el marcador.



Marruecos amplió la ventaja a los 28 minutos después de gestionar de manera perfecta una jugada de contra, una herramienta que lastimó a Argentina desde el comienzo del partido, y Yassir Zabiri remató con arco vació tras el centro de Maamma.

En el segundo tiempo, Argentina logró controlar con más certeza la pelota aunque eso no garantizó llegadas certeras al arco. Pese a la mejora, el combinado nacional no pudo sortear la sólida defensa marroquí, que desde que se puso 2-0 se dedicó -con éxito- a defender su área.

A pesar de la tristeza por la derrota, el conjunto argentino se fue de Chile con dos alegrías: Milton Delgado fue uno de los tres mejores jugadores del torneo y se llevó el premio a "Bronze Ball" del torneo y Santino Barbi fue elegido mejor arquero del Mundial.