Barbi y Delgado fueron premiados por su gran torneo

Chile. El cierre del Mundial Sub 20 dejó una mezcla de orgullo y tristeza para la Selección Argentina, que cayó 2-0 ante Marruecos en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Más allá de la derrota, tres imágenes definieron el espíritu de este equipo: Santino Barbi, con lágrimas en los ojos al recibir el premio al mejor arquero del torneo; Milton Delgado, reconocido con el Botín de Bronce por su gran actuación y Maher Carrizo, quien se derrumbó sobre el césped y fue contenido por el Chino Garcé, ayudante de Diego Placente.

El equipo argentino no pudo revertir el rápido doblete del marroquí Yassir Zabiri y terminó segundo en una Copa del Mundo en la que demostró carácter, talento y compromiso. A pesar del sabor amargo de la final, el torneo dejó premios y escenas que reflejan la entrega de una generación prometedora.

Milton Delgado, uno de los motores del mediocampo argentino, fue galardonado con el Botín de Bronce por su gran aporte a lo largo de todo el certamen. El futbolista de Boca, de gran despliegue, fue clave en los momentos decisivos del torneo, destacándose por su jerarquía, técnica y regularidad.

Además, Santino Barbi, arquero de Talleres, recibió el Guante de Oro como el mejor arquero del Mundial. Barbi fue determinante en la fase final del campeonato, con atajadas decisivas y una marca histórica: mantuvo su valla invicta durante 393 minutos, el registro más alto de un arquero argentino en la categoría. Conmovido, subió a recibir el trofeo con los ojos vidriosos, en una postal que sintetizó el esfuerzo de todo el plantel.

La escena más dolorosa llegó después del pitazo final. Maher Carrizo, uno de los líderes futbolísticos del equipo, se desplomó en el campo de juego tras el cierre del encuentro y fue abrazado por el Chino Garcé, quien intentó consolarlo entre lágrimas. La imagen fue reflejo de un grupo que dejó todo, a pesar del desenlace adverso.

Con estos reconocimientos y gestos, la Selección Sub 20 cerró un torneo que la devolvió al primer plano mundial. Marruecos alzó su primer título en la categoría, pero Argentina se llevó algo igual de valioso: la certeza de que su futuro sigue en buenas manos.