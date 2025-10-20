Básquet: Club de Pesca avanzó a semis de la Liga Cordobesa

Villa Carlos Paz. El equipo de básquet del Club de Pesca sigue haciendo historia. La Primera se impuso con autoridad ante Alberdi por 95 a 61 en su estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz, logrando su pase a las semifinales de la Liga Cordobesa del Centenario B.

Fue una noche inolvidable, con grandes jugadas, intensidad y una hinchada que no dejó de alentar en ningún momento. El conjunto carlospacense mostró su mejor versión y se perfila como uno de los candidatos al título.

El próximo desafío será frente al Complejo Deportivo de Justiniano Posse, en busca de un lugar en la gran final del torneo provincial.

Las figuras destacadas del conjunto carlospacense fueron Sebastián Perusia (22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias), Santiago Agüero (23 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias) y Tiziano Borioni (21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

