El Club Sarmiento brilló ante Sociedad Belgrano y ganó cuatro de cinco partidos

El Club Sarmiento vivió un fin de semana de altas emociones deportivas en la séptima fecha del Torneo “Guillermo Hunicken”, donde enfrentó a Sociedad Belgrano y consiguió un saldo más que positivo: cuatro triunfos en cinco categorías.

En la división Primera, el equipo auriazul se impuso con autoridad 63 a 59, mostrando solidez defensiva y efectividad en los lanzamientos. En U21, los jugadores mantuvieron el ritmo y también lograron una importante victoria 57 a 49, consolidando el buen momento del plantel.

Las categorías formativas también tuvieron actuaciones destacadas. La U17 ganó 71 a 51 en un partido parejo y emocionante, mientras que la U15 se impuso con claridad 47 a 27, demostrando gran nivel colectivo.

La única derrota llegó en U13, que perdió ajustadamente 57 a 58 en un verdadero partidazo que mantuvo la expectativa hasta el último segundo.

Desde la institución destacaron el esfuerzo, la entrega y el crecimiento de cada equipo, resaltando el compromiso de jugadores, cuerpo técnico y familias que acompañan jornada tras jornada.

“Seguimos creciendo, sumando experiencia y defendiendo estos colores con orgullo”, expresaron desde el club tras la fecha, en un mensaje que resume el espíritu del #SarmientoBásquet.