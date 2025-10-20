El Club Sarmiento brilló ante Sociedad Belgrano y ganó cuatro de cinco partidos

Torneo “Guillermo Hunicken” – Fecha 7
El Club Sarmiento brilló ante Sociedad Belgrano y ganó cuatro de cinco partidosEn una gran jornada deportiva, los equipos auriazules lograron destacadas victorias en las categorías Primera, U21, U17 y U15, mientras que la U13 cayó por un punto en un cierre vibrante.
El Club Sarmiento vivió un fin de semana de altas emociones deportivas en la séptima fecha del Torneo “Guillermo Hunicken”, donde enfrentó a Sociedad Belgrano y consiguió un saldo más que positivo: cuatro triunfos en cinco categorías.
En la división Primera, el equipo auriazul se impuso con autoridad 63 a 59, mostrando solidez defensiva y efectividad en los lanzamientos. En U21, los jugadores mantuvieron el ritmo y también lograron una importante victoria 57 a 49, consolidando el buen momento del plantel.
Las categorías formativas también tuvieron actuaciones destacadas. La U17 ganó 71 a 51 en un partido parejo y emocionante, mientras que la U15 se impuso con claridad 47 a 27, demostrando gran nivel colectivo.
La única derrota llegó en U13, que perdió ajustadamente 57 a 58 en un verdadero partidazo que mantuvo la expectativa hasta el último segundo.
Desde la institución destacaron el esfuerzo, la entrega y el crecimiento de cada equipo, resaltando el compromiso de jugadores, cuerpo técnico y familias que acompañan jornada tras jornada.
“Seguimos creciendo, sumando experiencia y defendiendo estos colores con orgullo”, expresaron desde el club tras la fecha, en un mensaje que resume el espíritu del #SarmientoBásquet.