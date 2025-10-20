El mensaje de Messi tras la caída del Sub 20 ante Marruecos

Chile. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección argentina cayó ayer por 2-0 contra Marruecos por la final del Mundial Sub 20. El combinado nacional comandado por Diego Placente realizó un notable certamen mundialista, pero perdió en el último partido. Lionel Messi, quien siguió de cerca el torneo, y realizó varios posteos al respecto. Luego del traspié, les dedicó un sentido mensaje a los futbolistas albicelestes para demostrarles su apoyo.

Un par de minutos después de que se consumara la derrota de Argentina contra la selección africana, el capitán de la Mayor subió una historia a su cuenta de Instagram para respaldar el certamen realizado por los juveniles.

Noticias Relacionadas Barbi y Delgado fueron premiados por su gran torneo



“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, publicó el rosarino en la red social personal. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de fondo de la camiseta de la Selección.

Cabe recordar que esta no es la primera publicación que hace Lionel Messi sobre el Mundial Sub 20. Luego de la victoria por 2-0 contra México por los cuartos de final, la Pulga tuvo el gesto de felicitar a los chicos y puso especial énfasis en uno de ellos. “Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, fue el comentario en la publicación que AFA posteó en su cuenta de Instagram con el resultado del partido. Cabe recordar que Mateo, que convirtió el 2-0 en dicho encuentro, es compañero del rosarino en el Inter Miami.

Esta misma situación se replicó en las semifinales. Después de que el combinado dirigido por Placente dejara en el camino a Colombia por 1-0 y asegurara su pase a la final del Mundial, Messi le dejó su mensaje personal. “VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos!! Grande Toto Silvetti!”, escribió en una historia. Y, al igual que en los cuartos de final, felicitó a su compañero del Inter Miami por el tanto convertido.

