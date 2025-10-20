Leyenda del karate en Punilla: homenaje al maestro Manabu Murakami

El prestigioso maestro Manabu Murakami, instructor jefe de la Federación Internacional de Karate Shotokan (SKIF), fue reconocido por la Municipalidad de La Falda con la declaración de Interés Municipal. El homenaje tuvo lugar el viernes 17 de octubre, en el marco del evento AASKI-SKIF desarrollado en el Auditorio Carlos Gardel, y contó con la presencia de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local, Gisela Godino.

Nacido en octubre de 1966, Murakami es 8º Dan, egresado de la Universidad Takushoku —cuna de grandes maestros japoneses— y tricampeón mundial de la SKIF, tras obtener medallas de oro en los campeonatos mundiales de 1988, 1991 y 1994.

Durante su visita a La Falda, el sensei brindó una jornada de formación y exhibición para practicantes de todo el país, transmitiendo la filosofía del karate tradicional y su visión del budo como camino de disciplina y superación personal.

El reconocimiento municipal destacó su trayectoria internacional y el impacto cultural y deportivo de su presencia en la región.