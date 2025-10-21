Aventura VCP: ¿Qué deportes se podrán practicar en Villa Carlos Paz?

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció la creación del programa Aventura VCP, una iniciativa única en el país que permitirá a vecinos y turistas practicar diferentes disciplinas en el lago San Roque, las sierras y las rutas de montaña.

La presentación se concretó ayer a la tarde en las instalaciones del Estadio Arena y contó con la participación del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini y el director de Deportes, Juan Solé, quienes acompañaron a la deportista Magui Nieto.

En ese sentido, se conoció que se trabajará para que niños, jóvenes y adultos pueden acceder a canotaje, trekking, mountan bike y senderismo, entre otros deportes.

La premisa será aprovechar las bondades geográficas da la ciudad y potenciar el vínculo con la naturaleza. La propia Magui Nieto y cuatro profesores de educación física estarán a cargo del programa anual, que será completamente gratuito.

La información sobre las distintas disciplinas que se podrán practicar, los días y horarios, se irá dando a conocer a través de la página oficinal de la Municipalidad: www.villacarlospaz.gov.ar