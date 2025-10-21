Una propuesta para vecinos y turistas
Aventura VCP: ¿Qué deportes se podrán practicar en Villa Carlos Paz?Se trata de una iniciativa única en el país que permite aprovechar las bondades geográficas de la ciudad.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció la creación del programa Aventura VCP, una iniciativa única en el país que permitirá a vecinos y turistas practicar diferentes disciplinas en el lago San Roque, las sierras y las rutas de montaña.
La presentación se concretó ayer a la tarde en las instalaciones del Estadio Arena y contó con la participación del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini y el director de Deportes, Juan Solé, quienes acompañaron a la deportista Magui Nieto.
En ese sentido, se conoció que se trabajará para que niños, jóvenes y adultos pueden acceder a canotaje, trekking, mountan bike y senderismo, entre otros deportes.
La premisa será aprovechar las bondades geográficas da la ciudad y potenciar el vínculo con la naturaleza. La propia Magui Nieto y cuatro profesores de educación física estarán a cargo del programa anual, que será completamente gratuito.
La información sobre las distintas disciplinas que se podrán practicar, los días y horarios, se irá dando a conocer a través de la página oficinal de la Municipalidad: www.villacarlospaz.gov.ar