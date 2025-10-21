Carlos Paz tiene la primera escuela de deporte aventura del país

Villa Carlos Paz. Desde el área de Deporte del municipio, este lunes se presentó en el Estadio Arena de Villa Carlos Paz el programa Aventura VCP, destinado a vecinos y turistas, que contarán con actividades como canotaje, trekking, senderismo, entre otras.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo, Deporte, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini, el director de Deporte Juan Sole y la reconocida deportista Magui Nieto.

Nieto se mostró muy emocionada y expresó: "Es la primera escuela a nivel nacional de este tipo, venimos trabajando desde hace muchos años con Esteban Avilés y Sebastian Boldrini, y ahora que se sumó Juan Sole tomó el impulso que faltaba para que se haga realidad. Una escuela que combine todo, donde los chicos puedan tener acceso al lago, la montaña, la bicicleta, todo en uno y de forma gratuita; estamos siendo pioneros. Los chicos necesitan tener el espacio, la contención y que se los acompañe para que los padres se sientan cómodos de traerlos a un lugar muy seguro".

Boldrini, por su parte, manifestó que "Aventura VCP es un formato distinto, para todo lo que es deporte aventura, aprovechando la naturaleza y la geografía que tiene nuestra ciudad. Vamos a tener canotaje, senderismo, mountan bike y otras disciplinas relacionadas con la naturaleza directamente. Magui Nieto es una referente en deporte de montaña y cuatro profesores de educación física van a estar a cargo de todas las disciplinas, apuntando a los niños, jóvenes y adultos mayores que quieran sumarse. Tener una disciplina, con un profe, controlada, sin gastos; hay que aprovecharlo".

"Esto no será solo para vecinos, también para turistas que van a tener toda la información en Turismo y en la página de la Municipalidad, explicando los días y horarios de las actividades".