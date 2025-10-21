Huerta Grande: se concretó el encuentro de Minivoley y Sub 14

Huerta Grande. El pasado sábado se vivió una jornada inolvidable en el Polideportivo Huerta Grande, con más de 150 niñas y niños participando del encuentro de minivóley organizado por el área de Deportes de la municipalidad.

"Nos acompañaron los equipos de Valle Hermoso, La Cumbre, Universitario, La Falda, San Esteban y Bialet Massé, compartiendo deporte, compañerismo y mucha alegría. También contamos con la participación especial del Circo Tolteka, que sumó magia y diversión a la jornada”, destacaron.

Las categorías presentes fueron Bajitos, Premini, Mini y Supermini, y no faltaron los sorteos, medallas y golosinas para todos. Gracias a cada institución, familia y participante que hizo posible este hermoso encuentro deportivo”, concluyeron.



