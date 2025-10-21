Instituto cayó con Riestra y no logró meterse en zona de clasificación

Buenos Aires. Instituto perdió ayer con Deportivo Riestra en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol y no pudo meterse en la zona de clasificación.

La "Gloria" cayó ante el "Malevo" por 1-0 por el gol de Jonathan Herrera. El local, que no pierde en su cancha hace 27 partidos, quedó puntero en su zona.

El único gol del encuentro fue convertido por el delantero, Herrera tras una gran jugada de Alexander Díaz, a los 3 minutos de la segunda etapa.

La primera llegada del partido fue de la “Gloria”, a los 23 minutos del primer tiempo, con un pase largo desde el fondo que le quedó al delantero Alex Luna, quien remató cruzado y ancho después de una buena jugada individual.

El extremo mencionado volvió a desequilibrar 10 minutos más tarde, avanzando por izquierda y rematando con potencia, aunque su tiro fue a las manos del arquero Ignacio Arce.

El equipo de Daniel Oldrá no logró lastimar al local que se hace fuerte en su cancha y que aprovechó la mayor chance que tuvo.

Riestra se perdió el segundo a los 33 minutos, cuando el delantero Nicolás Benegas habilitó al atacante Antony Alonso, quien tardó en controlar, esquivó al arquero rival y definió, aunque el mediocampista Jhon Córdoba cubrió el arco y desvió cerca de la línea.

Instituto llegaba a esta jornada en la búsqueda de meterse entre los ocho que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura, pero no lo logró y quedó decimo con 15 puntos.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos partidos son con día y horario a confirmar. (Cadena 3)

