Copa Argentina: Belgrano vs Argentinos ya tiene árbitros confirmados

País. La Copa Argentina dio a conocer qué árbitros administrarán justicia en las semifinales del certamen, que tendrán lugar el jueves 23 y viernes 24 de octubre.

Esta jornada contará con dos encuentros que prometen: Belgrano de Córdoba – Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia – River Plate.

El primer juego, que lo protagonizarán los de Córdoba y La Paternal, estará arbitrado por Yael Falcón Pérez, que será asistido por los líneas Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani. Cabe recordar que en Copa Argentina no se utiliza el VAR.

Esta primera llave se disputará el jueves 23 de octubre a las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Posteriormente, el viernes 24 de octubre -desde las 22:10-, llegará el turno para el duelo entre Independiente Rivadavia y River, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El juego entre la “Lepra” y el “Millonario” será conducido por Andrés Gariano. Los asistentes serán Facundo Rodríguez y José Castelli.