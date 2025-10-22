La U13 de Bolívar se metió en las semifinales de la Liga Federal

El equipo de lSportivo Bolívar disputó una nueva instancia de la Liga Federal U13 en la localidad de Venado Tuerto (Santa Fe), donde ganó en sus tres presentaciones y se metió en las semifinales del torneo.

Los dirigidos por Aldo Rodríguez vencieron a Edison (Rosario) 107-49, 117-60 a Centenario de Venado Tuerto, y 94-90 a Atenas en tiempo suplementario. Con los resultados en su bolsillo, Bolívar pasó de fase, y se metió entre los 12 mejores equipos del país.

Desde la institución de Villa Domínguez, se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de viaje, transporte, y organización.

Por cualquier consulta se pueden comunicar al número de WhatsApp del club: (3541) 646243.