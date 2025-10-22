Qué es Aventura VCP, una propuesta innovadora y única en todo el país

El gobierno municipal de Villa Carlos Paz presentó AVENTURA VCP, un espacio de actividades deportivas, recreativas y de vida en la naturaleza único en todo el país. Las actividades comenzarán el próximo lunes 27 de octubre.

Esta innovadora propuesta, libre y gratuita para toda la familia -destinada a vecinos y turistas- cuenta con actividades deportivas y recreativas, de disfrute al aire libre y conexión con la naturaleza, tales como trail running, trekking, senderismo en montaña y urbano, canotaje y mountain bike.

Según pudo conocerse, AVENTURA VCP nace con el propósito de formar personas activas, creativas y comprometidas con nuestro ambiente y el deporte al aire libre. Desde una mirada integral, se proponen experiencias que invitan a descubrir la magia de nuestra naturaleza y el disfrute de Villa Carlos Paz.

Todas las actividades de carácter recreativo, se desarrollarán de lunes a sábados y están destinadas a toda la familia, tanto vecinos (con inscripción previa en Familia Activa) como turistas (sin inscripción previa): niños desde los 6 años, jóvenes, adultos y personas mayores. Un espacio para descubrir el placer de vivir en movimiento y el compromiso de cuidar aquello que nos rodea.

Lunes y Miércoles de 18:30 hs. a 20 hs. en Costa del Lago, espacio deportivo Estadio Arena. Destinado a niños y jóvenes entre 6 y 17 años.

Martes y jueves de 18:30 hs. a 20 hs. en Punto Comunitario Sol y Río (Costanera Sur 3342). Destinado a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años.

Viernes de 13 a 16 hs. Senderismo Inicial y Avanzado. Destinado a personas mayores. Punto de encuentro: Centro Veterinario Modelo (Matacos S/N)

Sábados (destinado a público en general mayores de 10 años)

9 hs. – Trekking y Senderismo. Punto de encuentro: en Punto Comunitario Sol y Río (Costanera Sur 3342).

9 hs. Caminata recreativa y Senderismo en Parque Estancia La Quinta – Vado El Fantasio 2 k.

10 hs. Caminata recreativa y Senderismo en Parque Estancia La Quinta – Playas de Oro 5 k.