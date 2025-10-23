Copa Argentina: Belgrano busca el pase a la final frente a Argentinos Juniors

Rosario. En el Gigante de Arroyito, Belgrano y Argentinos Juniors se verán las caras el jueves a partir de las 21.10 de hoy por una de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports.

El Pirata y el Bicho, que vienen de dejar en el camino a Newell's y Lanús respectivamente, buscarán jugar la final del torneo más federal por primera vez. El ganador de este cruce disputará el título ante el vencedor de River - Independiente Rivadavia.

Belgrano viene de obtener un triunfazo en el Clausura tras derrotar 2-1 a Boca y se volvió a meter dentro del top 8. Más allá de que se volvió un equipo regular y firme a falta de tres fechas y se ilusiona con los playoffs, el principal objetivo que tiene el Pirata es la Copa Argentina, ya que está a dos partidos de un título. La vez anterior que disputó una semifinal, cayó 2-0 ante Rosario Central en 2016. Para llegar a esta instancia, el conjunto del Ruso Zielinski dejó en el camino a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell's. Franco Jara, quien no jugó en La Bombonera por precaución, se recuperó y volvería al equipo titular.

Para llegar a las semifinales después de cuatro años y por tercera vez en su historia, Argentinos Juniors superó a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). En el Clausura, el Bicho viene de derrotar 3-1 a Newell's y se posicionó tercero en su zona y también en la tabla anual, pensando en la clasificación a copas internacionales en 2026. La única duda que tiene Nicolás Diez es si juega Lucas Gómez o Federico Fattori en la mitad de la cancha.