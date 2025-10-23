Villa Giardino se prepara para la Edición 11 de XtremeRace

Villa Giardino. Los días 21, 22 y 23 de noviembre se llevará a cabo en Villa Giardino la edición 11 de XtremeRace, evento que recibirá a decenas de deportistas de todo el país.

"Cada día que pasa, cada entrenamiento, cada kilómetro forman parte del viaje disfrutá este proceso que te lleva a la línea de largada. Las Sierras de Córdoba ya esperan por vos. Nos vemos pronto", destacaron desde la organización.

El epicentro será en la propia localidad de Villa Giardino y en esta oportunidad se dispondrán de nuevas distancias: 100K | 64K | 40K | 25K | 15K | 7K

Las inscripciones se encuentran abiertas. Registrate en la web: www.xtremerace.com.ar