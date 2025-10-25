Dolor: murió Alberto Beltrán, ídolo de Instituto

Córdoba. El ex delantero Alberto Beltrán, ídolo de Instituto, falleció ayer, tras atravesar una grave enfermedad, a los 77 años. Realizó sus primeros pasos en Talleres (en 1965, 13 partidos, 3 goles), pero no logró asentarse. Después, pasó a Lavalle (hoy parte de Unión San Vicente) y más tarde arrancó su etapa en la Gloria: en la temporada 1972/73 integró un ataque muy recordado con José Luis Saldaño, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes y José Luis Ceballos. Volvió en 1979 (tres años) y 1984. Así, completó 118 partidos y metió diez goles.

Su buen rendimiento lo llevó a San Lorenzo, en 1974: metió diez goles en 74 partidos con el Ciclón. Después, lo contrató River (15 partidos y tres goles). Después, pasó Gimnasia y Esgrima La Plata (92 partidos y 41 goles), en tres etapas, una en Primera B. Hasta jugó un partido en la Selección Argentina, convocado por César Luis Menotti.

También fue técnico de Instituto en forma interina, en 1989 y en 1993/94. Su carrera como entrenador continuó en equipos de la provincia de Córdoba y el ascenso.

El recuerdo de Kempes

Mario Alberto Kempes habló en Cadena 3 tras la muerte de Beltrán. "La imagen que tengo del Beto es pelo largo, fachero, pantalones anchos, coche pequeño negro, y como compañero y amigo un fenómeno. Ese poquito tiempo que convivimos, cuando yo llegué a Instituto, él ya era él. Era un gran equipo y yo jugaba mentirosamente de 9, con la caña de pescar, y solo tenía que empujarla".

“No era tan alto, y cada vez que iba a recibir un centro robaba en las alturas, porque tenía una flexibilidad impresionante. Era un fenómeno en el último pase, para que los que estábamos delante de él la tuviéramos que empujar. Jugaba igual con la derecha y la izquierda. Estaba muy bien preparado", agregó Kempes.