Franco Colapinto quedará 20º en la grilla tras la clasificación del Gran Premio de México

Franco Colapinto cerró una jornada complicada en la clasificación del Gran Premio de México 2025. El piloto argentino, integrante del equipo Alpine, finalizó en la posición número 20 y no logró avanzar a la segunda ronda (Q2) de la sesión clasificatoria.

Desde el inicio del fin de semana, Colapinto había mostrado algunas dificultades para encontrar ritmo con el monoplaza, quedando 19º en la tercera práctica libre. En la qualy, los problemas de adherencia y estabilidad del auto se repitieron, impidiéndole mejorar sus tiempos frente a sus competidores directos.

A pesar del resultado, el joven argentino valoró la experiencia y destacó el trabajo conjunto con el equipo, asegurando que buscarán aprovechar las oportunidades que puedan surgir durante la carrera.

El Gran Premio de México se disputará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Colapinto intentará remontar desde el fondo para sumar puntos y completar una buena actuación en una de las fechas más exigentes del calendario.