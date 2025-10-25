Independiente Rivadavia eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina

Córdoba. Independiente Rivadavia hizo historia en Córdoba. Eliminó a River en las semifinales de la Copa Argentina imponiéndose en la definición por penales por 4-3, después de empatar sin goles durante los 90 minutos de juego reglamentarios y jugará la final con Argentinos Juniors. Sebastián Villa fue el encargado de marcar el penal definitivo. En El Millonario erraron Borja y Galoppo.

En un encuentro que estuvo largos minutos demorados al término del primer tiempo a causa del diluvio que cayó sobre el Estadio Mario Alberto Kempes, River acumuló las ocasiones más claras para ponerse en ventaja. Juanfer Quintero envió un remate al palo en el primer tiempo y Lautaro Rivero un cabezazo al travesaño en el complemento.

Ezequiel Centurión se hizo gigante sobre el final, tapándole un cabezazo a quemarropas a Galoppo y conteniendo el primer penal de la serie ante un remate de Miguel Borja.