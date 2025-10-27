Bolívar jugará de local la semifinal de la Liga Federal U13

El próximo fin de semana, el Club Sportivo Bolívar se convertirá en sede de la semifinal en la Liga Federal U13 y el equipo de Villa Carlos Paz se medirá ante Independiente de Neuquén, Atenas de Córdoba y Ferro (Buenos Aires).

Los dirigidos por Aldo Rodríguez se ubican entre los doce mejores equipos del país.

La actividad comenzará el sábado 1 de noviembre, a las 17 horas, cuando los carlospacenses se midan ante Ferro. En tanto, el domingo harán lo propio ante Independiente a las 11 horas y cerrarán el fin de semana contra Atenas desde las 19 horas.

Habrá beneficios para los chicos del club, descuentos en entradas y más.

Para colaborar con la institución carlospacense, podés comunicarte al (3541) 646243.