Córdoba fue sede de la 4° fecha de la Liga de Natación Paralímpica Argentina

La ciudad de Córdoba fue sede de la 4ª fecha de la Liga de Natación Paralímpica Argentina, desarrollada el pasado 25 de octubre en la pileta olímpica “Georgina Bardach” del Polo Deportivo Kempes y en el natatorio de la Facultad de Educación Física – IPEF.

Durante una intensa doble jornada, más de 230 nadadores y nadadoras de 15 provincias compitieron representando a 29 clubes de todo el país, en una cita que volvió a poner de relieve el crecimiento y la federalización del deporte paralímpico argentino.

Entre los equipos participantes se destacaron los cordobeses CEMAI, CID Córdoba, Municipalidad de Córdoba y el equipo de la Agencia Córdoba Deportes, además de figuras de la Selección Nacional como Elizabeth Noriega (FADEPAC), Germán Arévalo (FADEPAC) y Delfina Villarreal (CADES), quienes aportaron un marco de excelencia a la competencia.

“Córdoba volvió a abrir sus puertas para celebrar el coraje, la superación y el espíritu que une a cientos de nadadores bajo una misma bandera de inclusión, esfuerzo y convivencia.

«La organización conjunta es testimonio del poder del deporte para transformar vidas, abrir caminos y construir comunidad” , expresó Diego Brazzale, director de Proyectos Especiales Deportivos de la Agencia Córdoba Deportes.

Además, agregó: “Este sueño se sostiene gracias a cada familia, entrenador, voluntario, organizador y a quienes vinieron a acompañar desde distintos puntos del país”.

En total participaron 234 deportistas de las clases funcionales S1 a S14, S15 y S21, provenientes de Tierra del Fuego, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Rioja, Tucumán y CABA.

El título de campeón nacional fue para el Club Almirante Brown, que coronó una destacada temporada en esta Liga organizada por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y fiscalizada por la Federación Cordobesa de Natación (FCN).

La Liga de Natación Paralímpica Argentina continúa consolidándose como un espacio de desarrollo y competencia para atletas de todo el país, promoviendo la inclusión, el alto rendimiento y la igualdad de oportunidades.

Una vez más, Córdoba reafirmó su rol como sede de grandes eventos y como referente nacional en el impulso del deporte paralímpico.