El atleta de Carlos Paz que levantó 155 kilos y volvió a ser campeón mundial

El atleta carlospacense Pablo Koyro volvió a dejar en lo más alto la bandera argentina al consagrarse Campeón Mundial de Powerlifting en Balneario Camboriú, Brasil, revalidando el título obtenido anteriormente en la misma disciplina.

¡Orgullo carlospacense!

Pablo Koyro volvió a dejar la bandera de Villa Carlos Paz en lo más alto del mundo

Campeón Mundial de Powerlifting en Brasil

Levantó 155 kg en Press de Banca y revalidó su título.#CarlosPaz #Powerlifting #OrgulloArgentino #PabloKoyro pic.twitter.com/gxmAewmDBi — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 27, 2025

Koyro compitió en la categoría Máster 4, donde se impuso con un levantamiento perfecto de 155 kilogramos en Press de Banca, logro que le permitió asegurar una nueva medalla de oro y consolidar su dominio internacional en la especialidad.

“Lo hicimos otra vez... Campeón del Mundo! La bandera argentina en lo más alto!”, expresó el deportista a través de sus redes, visiblemente emocionado. “No hay imposibles si te impulsa un sueño y trabajás y luchás por él”, añadió.

Su victoria no solo ratifica su vigencia deportiva, sino también su compromiso con el entrenamiento y la superación personal, valores que lo han convertido en una verdadera leyenda viviente del powerlifting argentino.