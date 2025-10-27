Embalse se alista para la 13ª “Vuelta a la Sierrita”, con ciclistas de todo el país

La localidad de Embalse se prepara para recibir a cientos de ciclistas en la 13ª edición de la “Vuelta a la Sierrita”, una competencia que combina deporte, turismo y naturaleza. El evento se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con la participación de corredores de todo el país y un recorrido que atraviesa paisajes emblemáticos del Valle de Calamuchita.

La presentación oficial tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Polo Deportivo Kempes, con la presencia de Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes; Fabricio Molina, secretario de Turismo, Deporte y Recreación de Embalse; y el ciclista invitado Efraín Toloza.

Reutemann destacó el crecimiento del evento y su aporte al deporte cordobés: “Es un honor lanzar esta carrera del Valle de Calamuchita, en nombre de nuestro gobernador y de Agustín Calleri, que siempre apoyan el desarrollo de los grandes eventos deportivos de la provincia”.

El desafío promueve valores de esfuerzo, compañerismo y compromiso ambiental, y fue recientemente declarado de Interés Turístico Provincial por su aporte al desarrollo deportivo y económico de la región.

Molina resaltó la unión de tres municipios en torno al recorrido —Segunda Usina, La Sierrita y Embalse— y subrayó la importancia del evento para los competidores locales: “Para nuestro pueblo es muy importante, porque tenemos muchos ciclistas que participan, y la llegada en Playa Maldonado le da un cierre espectacular”.

Por su parte, Toloza valoró la organización y el espíritu del evento: “Es una carrera hecha por ciclistas, con gran atención y profesionalismo. Te hacen sentir muy bien, querés volver cada año. Tiene todos los condimentos: paisajes, subidas, bajadas, partes lentas y rápidas”.

Nacida en el corazón del Valle de Calamuchita, la “Vuelta a la Sierrita” se ha consolidado como una cita imperdible del ciclismo nacional. Más que una competencia, es una experiencia que combina deporte, paisaje y comunidad.

Participaron además Soledad García, vocal de la Agencia Córdoba Deportes; el organizador Fernando Esquivel; y el histórico referente del ciclismo cordobés José Ruchansky.