Talleres, Belgrano e Instituto debutan en la Copa Córdoba

Talleres, Belgrano e Instituto debutan en la primera edición de la Copa Córdoba, la flamante competencia organizada por la Federación Cordobesa de Fútbol que reúne a clubes de todo el territorio provincial. Los clubes de la Liga Profesional se suman a la quinta etapa del certamen, en cuartos de final.

Además de la T, el Pirata y la Gloria, en esta instancia se suma Bell de Bell Ville, vigente campeón provincial.

Los cruces de cuartos de final son los siguientes:

Belgrano-Toro Club Social y Deportivo de Coronel Moldes este martes 28 a las 20 en el Gigante de Alberdi.

Talleres-Matienzo de Monte Buey este miércoles 29 a las 20.

Bell de Bell Ville-Racing de Nueva Italia el miércoles 29 a las 21.

Instituto-Talleres de Berrotarán el miércoles 5 de noviembre a las 21.15.

Los cruces de la Copa Córdoba se definen a partido único y, en caso de empatar en los 90 minutos reglamentarios, hay penales. La gran final será el miércoles 19 de noviembre.