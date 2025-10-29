Voley: Club de Pesca busca el pase a semis de la Copa de Plata

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para una semana cargada de competencia en el Estadio Zisman-Germanetto, con partidos decisivos en las categorías Primera y Sub 16 de vóley.

Esta noche, el equipo de Primera División disputará los cuartos de final de la Copa de Plata, enfrentando a Universitario de Cosquín en un partido único. El encuentro comenzará a las 22 horas, con el conjunto carlospacense actuando como local.

La actividad continuará el sábado 1° de noviembre con el Super 4 Sub 16, que definirá las posiciones del 5° al 8° puesto. La jornada comenzará a las 9:30 con el duelo entre Pesca y Pilar Sport Club, seguido por Universitario de Cosquín vs. Ingeniero Lucas Vázquez a las 11:00. Luego, a las 12:30 se enfrentarán los perdedores, y a las 14:00 los ganadores, para cerrar la fecha.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Zisman-Germanetto, donde el público podrá acompañar a los equipos locales en esta etapa definitoria de la temporada.

