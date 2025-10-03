Alta Gracia será sede del Nacional de Clubes “A” de Handball

Alta Gracia. Del 13 al 18 de octubre, la ciudad de Alta Gracia será protagonista de una de las competencias deportivas más importantes del país: el Nacional de Clubes “A” de Handball. Con sus instalaciones deportivas de vanguardia, Alta Gracia recibirá a los mejores equipos de Argentina en una competencia que reunirá a las máximas figuras de este deporte.

La 38ª edición femenina y la 37ª masculina se disputarán en dos sedes principales: el Polideportivo Municipal de Alta Gracia y el IPEF de Córdoba. Los campeones de cada rama obtendrán, además, la clasificación al Sur-Centro de Clubes 2026.

El torneo contará con 24 equipos de diferentes regiones del país, incluyendo a la Municipalidad de Alta Gracia, que representará a la ciudad en la rama masculina y que viene cosechando grandes logros. En la fase inicial, los equipos estarán distribuidos en cuatro grupos de tres, con un sistema que contempla Zona Campeonato y Zona Permanencia.

Entre los clubes participantes se destacan River Plate, Ferro, Dorrego y Sedalo (FeMeBal), Jockey Club y Universitario (Córdoba), Universidad de Cuyo y Maipú (Mendoza), Sol de Mayo (Río Negro), Nueva Generación (Chubut), Once Unidos (Atlántica), entre otros.

De esta manera, Alta Gracia continúa consolidándose como epicentro del deporte nacional, ofreciendo un espacio de nivel profesional para la organización de eventos de gran envergadura y que sigue consolidando la ciudad como una verdadera capital deportiva.