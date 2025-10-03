Club de Pesca: intensa agenda de vóley y básquet este fin de semana

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para un fin de semana cargado de actividad deportiva con definiciones en vóley y una nueva presentación de la Primera de básquet en la Liga Cordobesa del Centenario “B”.



Vóley – Semifinal de la Copa de Plata

El sábado 4 de octubre, en el Polideportivo Sol y Río, el vóley del “Pesca” afrontará las semifinales de ida de la Copa de Plata frente a Juventud Agraria. La jornada comenzará desde temprano con la participación de las categorías:

Sub 12: 9:30 hs

Sub 14: 11:00 hs

Sub 16: 12:30 hs

Sub 18: 14:00 hs



Básquet – Liga Cordobesa del Centenario

El domingo, el equipo de Primera División viajará a Río Cuarto para medirse ante Alberdi, en el marco de la fecha 10 del Provincial de Primera. El partido está programado para las 19 horas en el Estadio Alberdi.

En esta ocasión, las divisiones de mini básquet, U13, U15, U17 y U21 tendrán fecha libre.