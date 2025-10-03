Con dos sorpresas, Scaloni dio la lista para los amistosos

Buenos Aires. Un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 está por dar la selección argentina. Uno de los últimos. En ese marco, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistosos que tendrá en la Fecha FIFA de octubre.

Tras cerrar el proceso de Eliminatorias, la Albiceleste inicia el ciclo de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el juego ante Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Las novedades de esta lista son dos nombres del fútbol argentino: Facundo Cambeses, arquero de Racing de Avellaneda en gran nivel, será uno de los cuatro guardametas disponibles para el DT junto con Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez. A los 28 años, el ex Banfield tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras haber contabilizado en el pasado ciclos con la Sub 20 y también con la Sub 23 en el Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.

El otro apellido sobresaliente es el de Lautaro Rivero, defensor de River Plate. A los 21 años, el marcador que tiene una singular historia de vida estará por primera vez en la selección argentina. Surgido de las inferiores del Millonario, logró asentarse durante la temporada pasada con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero y retornó a Núñez a mitad de año para dar pelea en el plantel de Marcelo Gallardo.

La tercera novedad que se metió en la lista es el mediocampista Aníbal Moreno. Surgido de Newell’s y con pasado en Racing, actualmente es una de las piezas clave del Palmeiras de Brasil a los 26 años. En su etapa juvenil, Moreno fue parte del proceso del Sub 20 y jugó en el Mundial de la divisional en el 2019 que terminó con el equipo eliminado en octavos de final por penales ante Mali. Aquel plantel tenía como una de sus figuras a Julián Álvarez, con quien se reencontrará en esta citación.

En total, hay 28 futbolistas convocados por el entrenador con cinco figuras del fútbol local sumando a Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña (River Plate) y Gonzalo Montiel (River Plate) a Rivero y Cambeses. Entre otras particularidades se destacan la reaparición del Flaco López del Palmeiras y el retorno de Marcos Senesi.

Este año se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año podría comenzar con un partido por el título: la Finalíssima ante España, que enfrenta al campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, está pautada para la Fecha FIFA de marzo del 2026. Aunque este encuentro dependerá de que La Roja consiga el boleto al Mundial este año. En tal caso, la FIFA tiene la semana del 23 al 31 de marzo apartada para afrontar dos encuentros preparatorios.

La última parada antes de la Copa del Mundo será del 1 al 9 de junio, semana que FIFA reservó para disputar los últimos dos amistosos para un Mundial que debe comenzar el jueves 11 de junio con el partido inaugural que protagonizará México en el Estadio Azteca.



La lista

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia), Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur de Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth de Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon de Francia).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras de Brasil), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Nicolás Paz (Como 1907 de Italia), Giovani Lo Celso (Real Betis de España), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España) y Franco Mastantuono (Real Madrid de España).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España) y Lautaro Martínez (Inter de Milán de Italia).