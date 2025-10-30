Agitada agenda semanal de básquet del Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz tiene una semana cargada de acción en sus diferentes categorías de básquet, con partidos que se disputarán tanto de local como de visitante.

Viernes 31 de octubre

El equipo de Primera División visitará a Complejo Deportivo de Justiniano Posse en la semifinal de vuelta de la Liga Cordobesa del Centenario B, con la serie favorable para Club de Pesca 1-0. El encuentro se jugará en el Estadio Complejo a las 21:30 horas.

Noticias Relacionadas Voley: Club de Pesca busca el pase a semis de la Copa de Plata

Sábado 1 de noviembre

Pesca enfrentará a Pilar Sport Club por la Fecha 9 del Torneo “Guillermo Hunicken” - Fase 2, también como visitante en el Estadio Pilar.

El minibásquet iniciará la actividad:

* Mosquitos y Pre-Mini: 12:30 hs

* Mini: 14:00 hs

Por su parte, las categorías juveniles continuarán con los siguientes horarios:

* U13: 15:30 hs

* U15: 17:30 hs

* U21: 19:30 hs

En Desarrollo, los equipos se enfrentarán a Racing por la Fecha 21 del Torneo “Guillermo Hunicken” Desarrollo A, con encuentros de U16 a las 9:00 hs y U19 a las 11:00 hs en el Estadio Racing.

Martes 4 de noviembre

El Club de Pesca recibirá a Pilar Sport Club en el Estadio Zisman-Germanetto por la Fecha 9 del Torneo “Guillermo Hunicken” - Fase 2, con los siguientes horarios:

* U17: 20:30 hs

* Primera: 22:15 hs

