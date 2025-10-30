“Vuelta Sierras de Córdoba”: autos clásicos recorrerán Punilla

Villa Giardino. Entre los días 14 y 16 de noviembre, se llevará a cabo la 8ª edición de la Vuelta Sierras de Córdoba, un evento que reunirá a vehículos clásicos y antiguos en un recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos del Valle de Punilla.

Organizada por Motor Club Retro con el acompañamiento de las municipalidades de La Falda y Villa Giardino, la competencia se ha consolidado como una cita tradicional para los amantes del automovilismo histórico y el turismo regional.

El sábado 15 de noviembre se pondrá en marcha la primera etapa, que partirá desde las instalaciones del Automóvil Club Argentino (ACA). En tanto, el domingo 16 se completará la prueba con un trayecto que comenzará y finalizará en Villa Giardino, recorriendo distintos puntos del valle.

Previo al inicio de la competencia, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una exhibición de los vehículos “baquets” —auténticas joyas mecánicas— el sábado de 9 a 10 horas en la Plaza San Martín, donde los autos estarán en exposición para el público.

El recorrido incluirá las localidades de La Falda, Villa Giardino y Characato, combinando historia, turismo y pasión por los autos clásicos en un marco natural único.

Desde la organización destacan que la Vuelta Sierras de Córdoba no es solo una competencia, sino una verdadera celebración del patrimonio automotor y la camaradería entre fanáticos de distintas regiones del país.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3541-517225.

