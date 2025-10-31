Copa de Plata: Club de Pesca logró una gran victoria y avanzó a semis

Villa Carlos Paz. La Primera categoría de vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz avanzó el miércoles pasado a semifinales de la Copa de Plata, luego de vencer como local 3 a 0 a Universitario de Cosquín en cuartos de final, que se disputó a partido único.

La actividad del vóley continuará mañana con el Super 4 Sub 16, que definirá las posiciones del 5° al 8° puesto. La jornada comenzará a las 9:30 con el duelo entre Pesca y Pilar Sport Club, seguido por Universitario de Cosquín vs. Ingeniero Lucas Vázquez a las 11:00. Luego, a las 12:30 se enfrentarán los perdedores, y a las 14:00 los ganadores, para cerrar la fecha.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Zisman-Germanetto, donde el público podrá acompañar a los equipos locales en esta etapa definitoria de la temporada.

