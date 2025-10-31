Instituto recibe a Central, buscando acercarse a los playoffs

Córdoba. Instituto y Rosario Central se verán las caras esta noche a partir de las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 14 de la Zona B del Clausura. La Gloria necesita sumar de a tres ante su gente para acercarse a los playoffs: el Canalla ya está clasificado a la próxima instancia, a la Libertadores 2026 y quiere seguir invicto. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Instituto viene de caer 1-0 en su visita a Riestra y perdió tras seis partidos. La Gloria acumula 15 puntos hasta el momento, pero al inicio de la jornada se ubica en el décimo puesto, a dos unidades de los puestos de playoffs, por ende necesita sumar de a tres ante su gente para llegar con chances de jugar la próxima instancia del torneo. Stéfano Moreyra está suspendido por acumulación de cinco amarillas.

Otra es la realidad de Rosario Central, que luego del triunfo 1-0 a Sarmiento (45 minutos restantes) se clasificó a la próxima instancia de la liga y también a la Copa Libertadores 2026. El Canalla, que es el único equipo sin expulsados en el año, continua invicto en su zona con 27 puntos y es uno de los punteros, junto a Riestra. Por otro lado, el club evalúa comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre de este año.