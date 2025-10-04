Argentina, ya clasificada, enfrenta a Italia por el Mundial Sub 20

sábado, 4 de octubre de 2025 · 14:58

Chile. La Selección Argentina e Italia se enfrentarán por la última fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El partido será este sábado, desde las 20:00, en el Estadio Elías Figueroa Brander, y la Albiceleste ya sabe que está en octavos pero quiere terminar como primera de su zona. El encuentro será televisado por D Sports y Telefé.
La Albiceleste se metió en la próxima ronda de la Copa del Mundo luego de vencer 3-1 a Cuba en el debut y golear 4-1 a Australia en la segunda jornada. Con puntaje ideal, los dirigidos por Diego Placente buscarán un nuevo triunfo que los deje líderes absolutos del Grupo D y mejor posicionados de cara a los octavos de final.
Italia se encuentra segundo con cuatro unidades luego de vencer 1-0 a los australianos e igualar 2-2 contra los centroamericanos en un partido que tenía controlado, pero que se les escapó en el minuto 87. De todos modos, su lugar en octavos está prácticamente asegurado, sumado a que si le gana a Argentina no sólo clasificará sino que lo hará como primero. Un empate también le dará su lugar en la próxima ronda pero como segundo.

