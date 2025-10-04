Flojo arranque del Club de Pesca en el inicio de las semis de la Copa de Plata

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz tuvo un flojo arranque de la semifinal de ida de la Copa de Plata, cayendo el jueves pasado como local en las categorías Sub21 y Primera ante Juventud Agraria, en encuentros disputados en el estadio Zisman-Germanetto.

En una jornada intensa y con un gran acompañamiento de público local, los resultados fueron los siguientes: Sub 21: cayó por 1-3; Primera: perdió en un ajustado 2-3.

La serie continuará hoy, cuando se enfrenten las restantes categorías en el Polideportivo Sol y Río. La programación de partidos será la siguiente:

Sub 12: 9:30 hs

Sub 14: 11:00 hs

Sub 16: 12:30 hs

Sub 18: 14:00 hs

