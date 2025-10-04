Gran Premio de Singapur: Colapinto no logró pasar la Q1 y largará en el puesto 18

El piloto Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado este sábado en la Q1 y largará desde la 18º posición en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Así las cosas, no pudo darle continuidad a las mejoras que había mostrado en el último entrenamiento libre.

Colapinto registró un tiempo de 1:30.982 que le permitió superar sólo al francés Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly, que saldrá desde la última posición en la competencia tras marcar 1:31.261. El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) tampoco pudieron pasar la Q1.

Después de haber terminado 19º en los ensayos del viernes, el argentino había mejorado este sábado su performance y finalizado en el 16º lugar en la última práctica. Eso lo ilusionaba para llegara la Q2 de las pruebas clasificatorias, aunque la frustración llegó rápido.

Ahora, Colapinto deberá protagonizar una gran remontada en el Gran Premio de Singapur para sumar sus primeros puntos con Alpine en lo que va de esta temporada. El pilarense logró como mejor resultado del año el 11º puesto en Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros, también intentará mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° a bordo de un Williams. Durante aquel GP, sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

La carrera de Singapur será este domingo, a partir de las 9 hora argentina, con transmisión de la plataforma Disney + y la señal de Fox Sports.