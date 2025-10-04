Instituto visita a San Martín (SJ) buscando acercarse a los playoffs

San Juan. San Martín de San Juan e Instituto se enfrentarán hoy por la 11° fecha del Torneo Clausura, desde las 16:45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El equipo cuyano está muy complicado con el descenso y estará ante un partido bisagra. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado pero se le terminó escapando en el minuto 95 gracias al tanto de Maximiliano Rodríguez, que desató la locura de los hinchas del Calamar.

San Martín de San Juan tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el anteúltimo lugar, pero como Aldosivi está descendiendo también por promedios libera cupo y el Santo estaría volviendo a la Primera Nacional. El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26. Con seis fechas para finalizar la temporada, el conjunto cuyano está obligado a sumar de a tres contra Instituto si quiere seguir soñando con la permanencia.

Por su parte, el combinado cordobés atraviesa un momento irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. Los dirigidos por el Gato Oldrá están novenos en la Zona B con 11 puntos, uno menos que Atlético Tucumán y Sarmiento, los últimos que a día de hoy estarían clasificando a los playoffs, por lo que un triunfo en San Juan lo dejaría muy bien parado pensando en la recta final.



