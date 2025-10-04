Los Pumas cayeron ante Australia, que se coronó campeón

Australia. El cierre del Rugby Championship presentó un escenario de máxima exigencia para Los Pumas, que cayeron de manera ajustada contra el bicampeón del mundo Sudáfrica por 29 a 27 en Twickenham (Londres, Inglaterra) tras ceder la localía. Este formato, infrecuente en la competencia, remite a la experiencia de 2016 frente a Australia en este mismo estadio. Con este resultado, los africanos se proclamaron campeones de la competencia.

“Es un orgullo enorme por cómo los chicos se comportaron, por cómo intentaron. Cuesta perder, duele. Obviamente hay mucho para mejorar en formaciones fijas, pero se los atacó bien por momentos y defensivamente jugaron un partidazo. Un orgullo enorme”, manifestó Felipe Contepomi, quien prefirió no ahondar en las polémicas que dejó el encuentro.

Con este resultado, Sudáfrica se proclamó campeón con 19 unidades, las mismas que Nueva Zelanda, que en el primer turno se impuso por 28 a 14 ante Australia, que terminó tercero con 11 puntos. Argentina finalizó en el último lugar con 10.

