Con realidades distintas, Talleres y Belgrano chocan en un nuevo clásico

Córdoba. En una nueva edición del clásico cordobés, Talleres y Belgrano se enfrentarán hoy a las 16.45, en el Mario Alberto Kempes, por el interzonal de la fecha 11 del Clausura. La T viene de obtener un triunfazo vital ante Sarmiento pensando en la permanencia, mientras que el Pirata viene de empatar ante Barracas en un cruce que tuvo una polémica actuación arbitral. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Talleres está antepenúltimo en la tabla anual y sigue, partido a partido, luchando por la permanencia. La T cortó la racha de siete partidos sin victorias en el triunfo 1-0 ante Sarmiento, suma 23 puntos en los promedios y se "escapó" un poco de San Martín (SJ) (19) y Aldosivi (18).

Belgrano, que venía de dos triunfos consecutivos ante Newell´s (uno por el Clausura y otro por Copa Argentina), empató 1-1 con Barracas Central en un encuentro en el que le anularon un gol insólito a Uvita Fernández. Además de que el Pirata está en semifinales del torneo más federal del país -se medirá ante Argentinos Juniors en busca del pase a la final- acumula 13 unidades en la liga y si logra la victoria, se prenderá en los puestos de playoffs.

