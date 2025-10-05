Instituto empató con San Martín en San Juan

San Juan. San Martín de San Juan e Instituto igualaron ayer 0 a 0 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El resultado dejó con gusto a poco a ambos, ya que el conjunto sanjuanino continúa en zona de descenso, mientras que los cordobeses no lograron acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro fue de trámite parejo y con escasas situaciones de peligro, donde la primera mitad estuvo marcada por la polémica, ya que a los 42 minutos, el árbitro Sebastián Martínez debió detener el juego debido a que un grupo de hinchas locales se subió al alambrado detrás de uno de los arcos, obligando a una interrupción de casi 15 minutos.

Antes de esa situación, Sebastián “Pulpo” González había convertido para San Martín, pero el tanto fue anulado por una mano previa en la jugada.

A los 14 minutos del segundo tiempo, el local sufrió un golpe, ya que Nicolás Watson fue expulsado con roja directa por una fuerte infracción en la mitad de la cancha, dejando a su equipo con un hombre menos durante más de media hora.

Instituto aprovechó la superioridad numérica para adelantarse y generó algunas llegadas aisladas con remates de Alex Luna y el ingresado desde el banco Matías Fonseca, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Matías Borgogno.

Con este empate San Martín continúa en situación comprometida con el descenso y le da una importante chance a Talleres, que de lograr la victoria hoy en el clásico ante Belgrano ampliaría su ventaja sobre los sanjuaninos en la tabla anual.

