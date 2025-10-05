Talleres y Belgrano igualaron un clásico con dientes apretados

Córdoba. Talleres y Belgrano igualaron hoy sin goles en el clásico cordobés, disputado en un estadio Kempes repleto. El encuentro correspondió a la fecha 11 de la Liga Profesional.

El partido se desarrolló con una posesión equilibrada de 50% para ambos equipos, donde Talleres realizó 15 tiros al arco frente a 9 de Belgrano y completó 305 pases correctos en comparación con 289 de su rival. No se registraron goleadores ni tarjetas rojas durante el encuentro.

Cada equipo tuvo chances de abrir el marcador, pero no las pudieron aprovechar. Es la sexta vez consecutiva que el encuentro termina en empate entre los dos elencos.

El próximo partido de Talleres será contra Gimnasia el sábado 11 de octubre a las 16:45 hs en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Por su parte, Belgrano se enfrentará a Estudiantes el mismo día a las 21:15 hs en el estadio Julio César Villagra.