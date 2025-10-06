Básquet: el Club Sarmiento es finalista del Torneo Asociativo Punilla

Villa Carlos Paz. El equipo femenino de básquet del Club Sarmiento de Villa Carlos Paz hizo historia al lograr el pase a la gran final del Torneo Asociativo Punilla Femenino. En un partido vibrante, las jugadoras se impusieron por 50 a 38 ante Independiente de Cosquín, demostrando una vez más su entrega, compañerismo y pasión por los colores azul y amarillo.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con un Sarmiento firme en defensa y efectivo en ataque. Las dirigidas por el cuerpo técnico del club dejaron todo en la cancha y contaron con el aliento constante de su hinchada, que acompañó cada jugada con entusiasmo.

Con esta victoria, las chicas se consagraron finalistas del certamen y se preparan para dar el último paso en busca del título. Desde la institución destacaron el compromiso y esfuerzo del plantel, que viene trabajando con constancia a lo largo de toda la temporada.

“¡Vamos Sarmiento!”, fue el grito unánime que cerró una jornada inolvidable para el básquet femenino de Villa Carlos Paz.

