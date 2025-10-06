El lago San Roque vibró con la 2° fecha del Campeonato Clausura de Vela

Carlos Paz
El lago San Roque vibró con la 2° fecha del Campeonato Clausura de VelaCon base en el Club Náutico Córdoba, diez embarcaciones participaron de una competencia que reafirmó el protagonismo de Villa Carlos Paz en el calendario de vela sudamericano.
Este fin de semana, el lago San Roque se convirtió nuevamente en epicentro del deporte náutico con la realización de la 2° fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, una de las categorías más competitivas del continente.
El evento, organizado por el Club Náutico Córdoba, reunió a diez regatas provenientes de distintas localidades de la provincia, que compitieron bajo excelentes condiciones climáticas y con un marco natural inmejorable.
La flota J24 más importante y numerosa de Sudamérica se encuentra radicada de manera permanente en Villa Carlos Paz, lo que garantiza la continuidad de futuras competencias y consolida a la ciudad como referente regional del deporte a vela.