El rugby femenino copó Carlos Paz con un torneo nacional histórico

Villa Carlos Paz fue escenario del Torneo Nacional de Clubes Femeninos de Rugby, una cita deportiva de alto nivel que reunió a los 20 mejores equipos de la Argentina.

El evento, organizado con el respaldo de la Unión Argentina de Rugby, la Unión Cordobesa de Rugby y el Gobierno de la Ciudad, se desarrolló en las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club, donde se vivieron jornadas de intensa competencia, compañerismo y espíritu deportivo.

Durante el torneo, equipos de distintas provincias disputaron encuentros en las categorías mayores y juveniles, consolidando el crecimiento del rugby femenino y el protagonismo de la ciudad como sede de eventos nacionales.

El certamen dejó un saldo positivo tanto en lo deportivo como en lo turístico, impulsando la actividad hotelera y gastronómica local durante el fin de semana.